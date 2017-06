Audi testera ses véhicules autonomes à New York

Dès le 13 juin prochain, Audi testera au Etats-Unis un véhicule autonome de niveau 3. Afin de mener à bien cette opération, la marque a du souscrire une assurance auto de 5 millions de dollars.

Un accord donné fin mai

La marque a reçu l’accord de l’état Américain (de par le gouverneur Andrew M Cuomo) fin mai dernier pour pouvoi expérimenter ses véhicules sur les routes américaines.

Une demande de permis spéciale a du être déposée, ainsi qu’une assurance spéciale d’un montant de 5 millions de dollars. un test d’une première, car les véhicules ont reçu l’autorisation de circuler en pleine agglomération. Ce ne sont, pour la marque, pas les premiers véhicules du genre, certains d’entre eux possédant déjà des milliers de kilomètre de roulage au compteur.

La zone de test définie se situera dans le centre-ville d’Albany, a proximité du capitol, soit à 233 kilomètres au nord de l’agglomération de New York. Le Department of Motor Vehicles (DMV) de New York a exigé que deux ingénieurs d’Audi soient présents dans le véhicule pendant les tests, pour intervenir en cas d’accident.

Un véhicule de niveau 3

Le véhicule de niveau 3 choisi par la marque assurera les fonctions suivantes: vitesse adaptée selon le trafic, maintien sur la file, freinage et accélération. Le véhicule ne peut cependant pas sortir seul de l’autoroute seul ou dépasser d’autres véhicules. Si le systèe n’est plus en mesure de gérer la situation, il peut également demander au conducteur de reprendre la main.

Les véhicules 100% autonomes sont prévus quant à eux pour 2021.

Yvan Dupuy

