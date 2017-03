Infographie: Quel est l’usage des médias sociaux par les entreprises ?

Je vous révélais récemment comment les marques utilisaient Instagram pour assurer leur promotion. Aujourd’hui, c’est l’éditeur de solutions de gestions de médias sociaux qui rend son étude sur le sujet, sous forme d’infographie.

Le baromêtre 2017 des réseaux sociaux

On retrouve en tête les réseaux les plus utlilisés: Facebook (75%), Twitter (72%) et LinkedIn (65%) constituent le trio de tête. De leur coté, Google + et Viadéo sont en perte de vitesse, et sont plus couramment utilisés par les entreprises de petite taille.

Les marques se servent des réseaux sociaux pour: accroitre leur notoriété (74%), ou bien encore leur e-réputation (60%), ou directement prospecter pour 45% entre elles. Yvan Dupuy

