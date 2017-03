Le spécialiste du e-commerce en pièces auto Delticom va créer 300 emplois en Alsace

Bonne nouvelle sur le front de l’emploi du coté du e-commerce. En effet, le spécialiste de la pièce automobile en ligne Delticom prévoit d’implanter un entrepôt de 100 000 à 150 000 mètres carrés dans le département du Haut-Rhin à Ensisheim.

300 emplois d’içi 2018

L’Agence d’Attractivité de l’Alsace (AAA) a confirmé la création de 300 emplois en Alsace. C’est bel et bien le nom de Delticom, leader Européen de la vente en pneus qui a été évoquée. Elle souhaite développer son offre, et s’adresser maintenant au B To C.

C’est sur la zone d’activité de la Plaine de l’Ill, située au nord de Mulhouse, que l’entrepôt sera situé. Avec un chiffre d’affaires de 550 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015, son batiment fonctionnera avec une toiture couverte de panneaux photovoltaïques, et éventuellement des éoliennes.

Ce projet est porté de Adira, l’Agence de développement Alsacienne représente la plus importante en Alsace depuis plus de 15 ans.Le chantier des bâtiments de stockage et logistique doit démarrer fin 2017 pour une livraison fin 2018. La zone comprend déjà l’industriel japonais THK et très prochainement Bubbendorf, fabricant de fenêtres.

