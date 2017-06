Le marché des wearables d’entreprises continuera à se développer jusqu’en 2022

Les appareils électroniques connectés pour les employés devrait continuer à se développer jusqu’en 2022. Sa valorisation globale est estimée à 55 miliards d’euros à cette période.

Une croissance multipliée par 5 en 5 ans

Ce sont principalement les ventes de lunettes, outils de reconnaissance, mais aussi les montres et aussi les solutions électroniques qui devraient passer de 10,5 milliards à 55 milliards d’içi 2022 elon ABI Research. La croissance moyenne annuelle devrait donc être de 39%.

Stephanie Lawrence, analyste de recherche chez ABI Research déclare au sujet de ce marché:

« Les wearables ont beaucoup moins de protocoles de sécurité et d’authentification intégrés que d’autres périphériques et nécessitent ainsi des plates-formes de sécurité robustes pour assurer la sécurité des données.Les plates-formes de support permettent aux gestionnaires et aux équipes informatiques de déterminer les informations auxquelles les portables ont accès, de surveiller leur utilisation, de créer des applications personnalisées et de contrôler à distance les périphériques. Cela garantit finalement que les données ne sont pas compromises. »

Les principaux acteurs actuels s’appellent Augmate, PTC, Salesforce, Total Communicator Solutions ou Upskill et proposent des solutions en mode Paas ou Saas. Cependant, leurs terminaux ne s’adaptent pas toujours à ceux que l’on retrouve chez les grands éditeurs comme Android Wear, Windows 10 IoT, WatchOS, Tizen, LinkIt…

la solution passe alors par l’usage de solution de gestion de la mobilité des entreprises (EMM) qui intègre la gestion des terminaux (MDM), des applications (MAM) et des contenus (MCM).

Yvan Dupuy

