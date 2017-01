La livraison par drone pèsera 12 milliards d’euros dans le monde d’ici 2025

Que cela soit en Europe, en Amérique du Nord ou dans le reste du monde, la livraison par drone devrait dégager, au fur et à mesure , de plus en plus de revenus commerciaux.

12 milliards d’euros d’ici 2025

D’après l’organise Statista, ce mode de livraison devrait dégager de manière globale aux alentours de 12 millliards d’euros d’ici 2025. L’organisme estime que pour une durée de deux ou trois ans, ce mode de livraison devrait encore rester “anecdotique”.

L’infographie ci-dessous nous présente les évolutions par pays sur les années à venir:

Amazon reste bien sur un grand précurseur en la matière, en ayant évoqué récemment le projet d’un entrepôt volant. En décembre dernier, elle annoncait également la livraison de son premier colis sur son terrain d’essai à Cambridge au Royaume-Uni. Le même jour, c’est la poste qui annoncait également une première livraison par drone dans le var.

DHL avec son Parcelcopter, UPS, les postes suisse et finlandaise, Walmart, Alibaba et JD.com allongent la liste des sociétés qui planchent sur la question.

Yvan Dupuy

