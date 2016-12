Greenerwave, la start-up niçoise présente au CES 2017

Implantée à Nice, la start-up Greenerwave a conçu une solution pour accroître la réceptivité et l’amplitude des ondes à l’intérieur d’un lieu sans en augmenter le volume qui y circule. En se rendant au CES 2017, elle compte trouver de nouveaux partenaires à l’international, et accroître son périmètre commercial.

Objectif: licencier sa solution

Pour Greenerwave, licencier sa solution est un enjeu majeur de la phase business. Trouver des intégrateurs de sa solution sera donc un enjeu de taille pour la société.

“Convaincus que les ondes étaient manipulables, nous nous sommes employés dès 2013 à concevoir un démonstrateur qui a abouti à un dépôt de brevet mondial. Aucune autre technologie passive de ce type n’existe actuellement. Compte tenu de son potentiel de marché, l’industrialiser par la création d’une société en a naturellement découlé“, assure le dirigeant.

Pour l’incubateur de la région Paca-Est, la solution proposée par Greenerwave est disruptive, et sort des concepts verts existant, ayant souvent du mal à sortir du conventionnel.

Résoudre les problèmes de débit interne

Sa solution est principalement orientée sur la résolution des problèmes de connection à l’intérieur d’un lieu, ou éventuellement à l’extérieur, pour des utilisations en mouvement, ou les ondes peuvent être retraitées et recycler, pour un flux optimal.

L’aspect écologique de la solution est également intéressante, dans le sens où elle n’utilise pas de matériel électronique supplémentaire. Les ondes électromagnétiques sont en effet récupérées à travers des plaques apposées ou insérées sur un bati, en agissant sur le principe d’un miroir réfléchissant.

Concernant le potentiel de sa solution, Cyril Bertschy, PDG déclare:

“Notre solution s’adapte à n’importe quel environnement. Nous souhaitons instaurer des synergies avec les concepteurs de la future 5G ou du futur Wifi et démultiplier nos brevets. Nous espérons travailler avec un premier client avant la fin du premier trimestre 2017 pour consolider nos équipes et notre business plan et aboutir à une commercialisation dès Noël 2017“

Yvan Dupuy

