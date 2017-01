Emploi: QAPA lève 11 millions d’euros et vise 1 million de contrats d’ici 2020

Ayant déjà permis à 1 millions de Français de trouver un emploi, le site QAPA annonce une levée de fonds de l’ordre de 11 millions d’euros. Sa nouvelle ambition est d’atteindre le million de contrats signés, d’içi l’année 2020.

Devenir le leader des sites de recrutement

Dès son lancement en 2011, la plateforme avait effectuée une première levée de l’ordre 1,7 million d’euros. Le nouveau tour de table est aujourd’hui levé auprès d’Index Ventures et de ses investisseurs historiques Partech Ventures et 360 Capital Partners.

Stéphanie Delestre, Olivier Zier, Corentin Larose et Florian Auriau avaient, à l’époque, décidés de repenser le concept de recherche d’emplois sur internet, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont réussis leur paris. Son concept est en effet basé sur le “matching” (adéquation) entre le profil du candidat, et le poste à pourvoir en entreprise. Un concept gagnant-gagnat, pour l’employeur, mais aussi pour le candidat.



1 million de contrats signés d’içi 2020

Si, en 6 ans, la société a permis la signature de 200 000 contrats, elle vise d’ici trois ans le nombre d’un million. Pour y parvenir, elle compte proposer une offre d’accompagnement dans l’intérim, en aidant les indépendants.

Du coté des investisseurs, Dominique Vidal de chez Index Ventures nous donne son point de vue:

“ Notre décision d’investissement est fondée à la fois sur le modèle innovant de Qapa.fr mais également sur l’équipe qui réunit une combinaison de talents exceptionnels. Cette levée de fond va permettre à Qapa.fr de réaliser son ambition et d’avoir un impact massif sur le marché de l’emploi, en particulier pour les jeunes peu qualifiés “

Chaque mois, QAPA permet à entre 8 et 12000 personnes de trouver un emploi ou un stage.

QAPA en bref’ Fondation: 2011 Fondateurs : Stéphanie Delestre, Olivier Zier, Corentin Larose et Florian Auriau Siège : Paris Opération financière: 11 millions d’euros levés Site: https://www.qapa.fr/

Yvan Dupuy

