Volswagen rachète Paybyphone, service de paiement mobile

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est pour un montant non communiqué que la marque Allemande Volswagen annonce acquérir la société Candadienne Paybyphone.La société est spécialisée dans le paiement des transports et du stationnement.

Devenir un fournisseur en solutions de mobilité ?

Après a voir récemment crée Moia, dévoilée au Techcrunch Disrupt, on sait que cette dernière ne vise pas les conducteurs, mais les consommateurs de mobilité, dans le sens global du terme. Elle va développer plus particulièrement dans un premier temps le VTC et la multimodalité.

Concernant Paybyphone, cette société possède déjà une belle renommée. Fondée en 2000, elle est déjà présente dans 300 villes dans le monde entier, dont 150 en France. L’application permet de payer de payer avec son smartphone (via application mobile, SMS ou appel téléphonique) différents services liés à la mobilité : stationnement, vélo en libre-service, auto-partage, transports publics, et même péage urbain. Au global, son portefeuile de clients est énorme, puisqu’elle possède 9 millions de personnes qui utilisent régulièrement ses services.

Stratégiquement, on peut penser que la marque intègrera cette technologie dans ses voitures connectées, mais aussi dans ses différents services de mobilité qu’elle a créees.

Yvan Dupuy

