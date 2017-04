[Vidéo]: A San Fransisco, des robots livrent des repas…

Aux Etats-Unis, la société Marble fait parle d’elle. Cette dernière test en effet un service de livraison de repas à domicile, via un robot mobile et autonome.

Des tests en cours

Des mini-vans mobiles et autonomes sont le choix de la société Marble pour ses livraisons. Si rien n’est officiel, des tests grandeur nature ont bel et bien lieu dans certains quartiers comme Mission District et Portero Hill. Le choix est même directement diponible sur le site Yelp Eat24 avec une option « livraison par robot ».

Malgré la nombreuse présence de radars et capteurs, une surveillance humaine et en place, afin de reprendre les commandes si besoin est. Une fois arrivé à destination, le client recoit un SMS et un code pour terminer sa livraison.

Afin de financer son projet, la start-up a bénéficié de nombreux financements comme Lemnos Labs, Maven Ventures, Amplify Partners, SV Angel, Promus Ventures, S2 Capital et de business angels comme Kyle Vogt (fondateur de Cruise), Lee Linden (fondateur de Tapjoy), Matt Brezina (fondateur de Sincerely) et de Greg Brockman (fondateur d’OpenAI).

Nous ne connaissons pas, pour l’heure, la date de lancement officiel du service.

