Infographie: Les tendances et chiffres clés du webdesign & du luxe

Le luxe prend de plus en plus de place sur le web. Quelles sont donc les techniques utilisées par les entrepreneurs du webdesign et du luxe sur internet ? Il est sur que le domaine du luxe est à la pointe des stratégies digitales.

Parmi les principales données chiffrées des grandes marques:

71% des marques vendent leurs produits en ligne. Givenchy a même poussé le vice un peu plus loin en vendant uniquement sur son application mobile.

90% des sites sont responsives, c’est-à-dire adaptés pour le mobile, pour permettre une pleine expérience aux clients.

80% positionnent leurs réseaux sociaux en bas sur l’ensemble des pages de leur site.

Les autres données clés sont présentées dans cette infographie qui m’a été communiquée par Creads:

