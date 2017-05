Infographie: L’utilisation de Snapchat par les marques

Snapchat étant un réseau social prenant de plus en plus d’importance, la dernière infographie de chez Statista nous dévoile quels type de marque ont décidé de l’utiliser dans leur stratégie de Webmarketing. En fonction de leur segment d’activité, ces dernières n’ont pas la même utilisation du réseau social. Sur la marche deux autres places, on retrouve la beauté, puis la mode.

Les vêtements de sport gros consommateurs

