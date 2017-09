Start-ups: Quels secteurs ont levé le plus de fonds en 2016 ?

C’est le spécialiste de l’accompagnement en financement des start-ups Fundraise Advisor qui a rendu ses chiffres sur les levées de fonds des différents secteurs des start-ups en 2016. Au total, ce sont pas moins de 2 milliards d’euros qui ont élé levés, tout secteur confondus. Ci-dessous les principaux chiffres des différentes segments.

Le Retail en tête: 460 millions d’euros

Pas loin de 500 M€ levés sur le segment du retail, un chiffre colossal donc. C’est Drivy qui a effectué la plus grosse levée, avec 31 milions d’euros levés. De son coté, Wynd, qui digitalise les points de vente, a levée 30 millions et est donc sur le podium, complété par Molotov avec 22 millions d’euros. Citons aussi Blablacar (21 millions) et Misterfly (20 millions) qui complètent ce top 5.

420 millions d’euros pour le cloud

Un secteur marqué par la levée de fonds importante d’OVH, avec 250 millions d’euros. De son coté, Linkbynet a levé 50 millions d’euros. Viennent ensuite Dashlane, Nuxeo, et Nes.

IoT : 300 millions d’euros levés

En 2016, le segement IOT a également été très actif. Sigfox et Devialet ont respectivement levé 150 et 100 millions d’euros. Sevnhugs vient ensuite avec un investissement à hauteur de 13 millions d’euros. Kolibree et Connit sont 4ème et 5ème avec des montants de 3,7 millions et 3 millions d’euros.

286 millions d’euros pour le segement Adtech

C’est sans conteste Deezer qui a effectué la plus grosse levée de fonds, avec un montant de 100M€. Zenly a aussi été très active, avec 28 millions d’euros levées pour péreniser son développement. Citons également Ogury (15M€), Linkfluence (12,9M€) et Splio (10M€) qui complètent ce Top.

155 millions d’euros pour le segment Fintech

Un secteur qui a vraiment décollé en 2016, et qui a encore un gros potentiel de développement.Parmi les ténors, on retrouve Softeam, qui a levé 20M€. Citons aussi Lendix pour 12 M€ et Afrimarket pour 10 M€.Enfin Shift Technology et Lydia arrivent en 4ème et 5ème avec des levées de fonds respectives de 8,9 et 7 millions d’euros en 2016.

L’année 2017 devrait très active pour tout ce qui touche aux véhicules autonomes. Le CES en cours devrait également dégager les principales tendances que choisieront les investisseurs.

Yvan Dupuy

