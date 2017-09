La start-up Soundcharts lève 2,6 millions d’euros pour fournir du big-data l’industrie musicale

Chères lectrices, chers lecteurs,

Soundcharts est à l’origine d’une plateforme d’analyse de marché pour l’industrie muscicale. Pour pouvoir accélérer sa croissance, différents fonds ont décidé de la soutenir. C’est le cas notamment de Alven Capital, Kima Ventures et Global Founders Capital.

Une seconde levée de fonds après 2016

Aprsèa voir effectuée en 2016 une première levée de fonds de l’ordre de 320 millions d’euros (soutenue par Thibaud Elzière (eFounders, Fotolia) et Guy Messina (FNAC, Virgin Stores…), les 2,7 millions d’euros supplémentaires sont injectés par Alven Capital, Kima Ventures et Global Founders Capital.

Techniquement, les sources de données dans cette optique inclut les réseaux sociaux (2 millions de profils suivis), les charts (3000 classements de 50 pays), et la diffusion à la radio dans 23 pays (grâce à la reconnaissance de type « Shazam »).

En 2015, l’application s’était distinguée au MIDEM, avec le lancement de sa version béta. Elle avait remporté le concours dans la catégorie « Marketing & Data/Analytics », face notamment à « Rotor Vidéos (création de vidéos promotionnelles) ou bien encore Instrumental (découvert de talents en ligne), NPREX (gestion des droits sur le live).

Le Français Believe Digital (distribution de musique et marketing pour les labels et artistes indépendants) fait par exemple partie des 250 clients de la jeune pousse, qui propose trois formules d’abonnements aux artistes et managers.

Yvan Dupuy

La start-up Soundcharts lève 2,6 millions d’euros pour fournir du big-data l’industrie musicale Noter cet article Noter cet article