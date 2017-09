La start-up Jenji lève 1 million d’euros pour son application sur la gestion des notes de frais

Chères lectrices, chers lecteurs,

Jenji, la jeune pousse qui a édité une application sur la gestion des notes de frais, a annoncé une levée de fonds de l’ordre de 1 milllion d’euros , opération réalisée auprès d’Axéléo Capital, mais aussi des investisseurs historiques.

Une problématique commune à de nombreuses entreprises

Nicolas André et Pierre Queinnec, les deux fondateurs, ont tiré leur idée de développement de par leur expérience personnelle:

« A l’origine, nous avions une société de conseil avec plus de 100 consultants et des clients dans plusieurs pays d’Europe. À cette époque, nous devions gérer beaucoup de notes de frais et nous ne pouvions pas trouver de solution efficace pour le faire“

Jenji est donc née en 2015, permettant de faciliter la gestion de ces notes de frais, ainsi que la transmission de pièces numériques. une création qui est d’ores et déjà un succès, puisque plus de 600 entreprises ont d’ores et déjà choisi cette solution. Jenji affiche à l’heure actuelle une croissance de l’ordre de 20% par mois.

Développer les ventes et le marketing

Cette opération financière devrait permettre à l’entreprise de développer ces ventes, et de renforcer son marketing. Elle vise également de nouveaux pays, comme la Suisse ou le Luxembourg, ce qui nécessitera d’ailleurs de nouveaux recrutements.

Mahtieu Viallard, Directeur Général, déclare:

“ L’équipe a su dépasser les verrous et les préjugés du marché, et n’a pas peur de tacler les géants américains et allemands qui étouffent les entreprises avec une technologie dépassée et un manque total d’ergonomie pour les collaborateurs ”

Jenji, est, pour l’heure, toujours accompagnée par l’accélérateur labelisé French tech Axeleo.

Yvan DupuyEnregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

La start-up Jenji lève 1 million d’euros pour son application sur la gestion des notes de frais Noter cet article Noter cet article