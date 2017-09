HSBC ouvre une première agence Parisienne entièrement dédiée aux start-ups

La filiale française de la banque Britannique a décidé d’ouvrir une première agence 100% digitale dans le centre de Paris. Cette dernière sera entièrement dédiée aux start-up et TPE. Elle lance ce service sous forme d’un abonnement « façon France Télécom ». Son objectif: 1000 à 2000 client par an dans ce secteur en plein essor.

Les levées de fond record attisent les banques

Tout domaine d’activité confondus, les levées de fond cette année atteignent des niveaux record. A titre d’exemple, nous avons par exemple cité sur Neoproduits la récente levée de fonds de Vulog dans les technologies de mobilité( 17,5 millions d’euros).

Pour l’heure, les concurrents se positionnent aussi dans le domaine, avec la BNP qui se revendique comme la banque des start-uppers avec 2000 clients , et la société générale avec ses espaces pro ciblant les jeunes créateurs. Même si Paris ne figurent parmi les villes les plus attractives pour les start-uppers, tout évolue à vitesse grand V et elle pourrait bien devenir une référence dans les années à venir.

Ce centre d’affaires live dédié aux start-ups, petites et moyennes entreprises tient de nombreuses promesses pour les entrepreneurs:

« les avantages de la banque classique et de la banque digitale », avec une offre étendue de services numériques spécifiques. « Pour la première fois en France, les startups et les TPE pourront gérer leurs opérations à distance tout en gardant accès à leur agence physique.

« C’est le premier centre d’affaires phygital (mariage du physique et du digital, ndlr) . Le concept de Live, inspiré des business banking centres mis en place par HSBC au Royaume-Uni, est un modèle hybride innovant, proposant, au-delà de l’aspect digital, à la fois une agence et ses chargés d’affaires attitrés à chaque client et une équipe d’assistants commerciaux qui répond au téléphone pour une prise en charge immédiate des demandes. » En 23 secondes maxi, promet Richard Lelong (ci-dessus).

Un forfait à 30 euros par mois

Avec un forfait à prix d’appel, HSBC compte bien séduire les jeunes investisseurs. Elle a chiffré son objectif entre 1000 et 2000 nouveaux clients par an. Elle met en avant son offre bancaire complète. de la gestion des flux de trésorerie au financement du cycle d’exploitation en passant par l’affacturage. Des solutions 100% maison.

Reste à voir comment les différents acteurs du segment vont se partager le gâteau.

Yvan Dupuy

