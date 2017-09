Expanscience lance sa deuxième saison d’accélération dans la santé et le bien-être

L’accélérateur de start-ups dans le domaine de la santé, du bien-être et de la prévention des laboratoires Expanscience ouvre son deuxième appel à candidatures. Les jeunes pousses intéréssées pour être accompagnées ont jusqu’au 10 octobre 2017 pour postuler.

68% d’entre elles recherchent des fonds

Selon les dernières études, 31% des start-ups dans ce domaine n’enregistreraient aucun chiffre d’affaires, et 68% d’entre elles seraient à la recherche de fonds. C’est à ce titre qu’Expanscience à lancé son incubateur, pour permettre à ces dernières d’élargir leur marché potentiel, de booster leurs nouvelles offres ou d’accélérer leur « go to market ».

Karen Lemasson Directrice RSE et Open Innovation ds laboratoires Expanscience déclare:

« Aujourd’hui, le travail ouvert et collaboratif est décisif pour répondre mieux et plus vite aux attentes de nos clients et à nos enjeux sociétaux. Créer de la valeur ne se fait pas seul : l’ouverture et le partage sont clés. Les grands comptes apprennent l’agilité et la rapidité auprès des startups tandis que ces dernières bénéficient des infrastructures, réseaux et connaissances des acteurs historiques »

Elle ajoute concernant l’incubateur:

« Notre démarche d’Open Innovation répond à nos enjeux d’innover de manière responsable et collaborative, de progresser avec nos communautés et prendre soin de nos clients et de leur environnement »

Une première session réussie

La première session de l’incubateur a été un succès, avec des expérimentations menées avec les start-ups Auxivia, Damae et Sublimed. L’expérience est donc aujourd’hui renouvellée avec ce nouvel appel à candidature, ouvert jusqu’au 10 octobre.

Elles devront cependant posséder un projet opérationnel, prêt à être lancé pour 2018 et devra se postionner dans l’une des thématiques suivantes:

Accompagner les patients atteints de maladies ostéo-articulaires dans le maintien de leur mobilité

Placer la peau et le toucher au cœur de l’éveil sensoriel et cognitif de l’enfant

Favoriser la proximité avec les patients et les consommateurs et professionnels de santé

Développer l’outil industriel de conception de produits

Après une sélection par un jury d’experts, trois start-ups seront sélectionnées. elles bénéficeront à partir du 2 janvier 2018 d’un accompagnement sur mesure, avec notamment un accompagement par des experts dans différents domaines.

Pour en savoir plus : http://accelerateur.expanscience.com/

Yvan Dupuy

