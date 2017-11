Engie met la main sur la start-up Mes Dépanneurs pour se renforcer dans les services

La jeune start-up mesdépanneurs.fr vient d’annoncer son rachat par Engie. Un choix clé pour l’entreprise qui veut s’appuyer sur la start-up pour développer son offre de dépannage à domicile, au delà du chauffage.

100% du capital racheté

Fondée en 2013, c’est 100% du capital de la start-up qui a été racheté. L’idée, venue de Alexandre Gushchin et Katia Sogreeva était née dans les murs de Paris Télécom Tech. Elle avait par la suite recue le soutien de l’assureur Maif tout au long de son développement. Si le montant du rachat n’a pas été communiqué, celui-ci dépasserait les 10 millons d’euros évoqués dans la presse.

Katia Sogreeva, la co-fondatrice, explique le déroulement de cette opération financière:

« Nous n’étions pas dans une logique de vente, mais voulions boucler notre troisième levée de fonds pour financer notre développement. Dans nos contacts avec Engie, nous avons compris qu’ils voulaient monter le même type de service que nous. Plutôt que de voir émerger un concurrent fort, nous nous sommes dits qu’il était plus intéressant de fusionner. Il y a de plus en plus d’acteurs sur ce marché, start-up et grands-groupes : nous ne voulions pas être ceux qui ont contribué à ‘créer un marché’ qui se retrouvent dépassés par de nouveaux acteurs. Avec Engie, nous aurons les moyens de nos ambitions et l’accès à leurs 9 millions de clients en France« .

Un statut de start-up conservé

L’équipe continuera de travailler de manière indépendante dans ses locaux parisiens, aussi bien pour les dirigeants, que pour la vingtaine de salariés. Des prévisions de recrutements sont toutefois faites, pour renforcer les services marketing, commercial, et service client.

De son coté, Engie va continuer à développer ses services à domicile grâce à cette nouvelle acquisition.

Yvan Dupuy

