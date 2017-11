9 mois après son précédent tour de table, Doctolib lève 35 millions d’euros

9 mois après avoir levé la somme de 26 millions d’euros pour étoffer ses équipes, la start-up Doctolib, spécialisée dans la prise de rendez-vous médicaux en ligne annonce un nouveau tour de table de 35 millions d’euros auprès de BPI France et d’Eurazeo.

Un succès au rendez-vous

Doctolib revendique près de 800 étalbissements de santé partenaires (hopitaux publics, centre de santé…) et 30 000 professionnels du secteur. Chaque mois, ce sont près de 12 millions de visiteurs qui se rendent sur son site, majoritairement Allemands et Français.

Coptant déjà 380 salariés, Doctolib a effectué 150 recrutements en 2017, et compte en effectuer 200 supplémentaires (dont la moitié en Allemagne) pour pour y implanter son centre d’ingénierie.

Une croissance rapide et fulgurante donc, qui ne rebute pas les investisseurs, comme l’explique Yann Du Rusquec, managing director d’Eurazeo:

“Le déploiement rapide de Doctolib à l’international a joué un rôle déterminant dans notre choix d’investir. En seulement un an, la société a démontré sa capacité à répliquer son modèle outre-Rhin avec succès.” De son côté, bpifrance a vanté une année 2017 “exceptionnelle” pour Doctolib et estimé que “cet investissement s’inscrit totalement dans la stratégie de Bpifrance, qui privilégie les grands projets sociétaux, les visions de long terme et le rayonnement de la France en Europe et dans le monde“.

Souhaitons donc à l’entreprise une suite de croissance soutenue.

Yvan Dupuy

