La start-up Britannique Graphcore séduit les investisseurs pour le machine learning

Graphcore bénéficie du succès lié aux puces pour l’intelligence artificielle. Cette jeune pousse Britannique vient de lever la somme de 50 millions de dollars.

Un soutien de Sequoia Capital

C’est grâce à Sequoia Capital q’une telle opération a pu être menée. On ne connait pas sur quelles bases l’opération a été menée, mais selon Bloomberg, la barre du milliard de dollars n’aurait pas été atteinte. En terme de marchés, l’entreprise est poussée par le machine learning, avec des acteurs comme par exemple prevision.io que nous avons évoqués aujourd’hui.

Il faut dire que le Royaume-Unis a perdu de sa superbe sur le marché des puces, notamment depuis que Arm Holding est passé dans le giron de Softbank.

Dès lors, la socitété peut s’établir comme un successeur à fort potentiel, grâce notamment à ses puces 100 fois plus puissantes qu’un GPU traditionnel. Elles sont baptisées Baptisées IPU (pour intelligence processing units).

Nigel Toon, PDG de Graphcore déclare concernant sa technologie:

« Ces puces représentent la plate-forme la plus rapide et la plus flexible pour de telles applications informatiques actuelles et futures, réduisant ainsi le coût de l’IA dans le cloud et le datacenter.

Il ajoute:

« Nous avons vraiment l’impression d’être dans une course. L’intelligence artificielle remodèle vraiment [le matériel] et c’est une grande transition – plus grande que la transition du bureau au mobile.

Graphcore n’est cependant pas seule sur le marché, avec des concurrents comme Google, avec ses unités de traitement tensor, mais aussi Intel avec ses puces NPP (pour Nervana Neural Processors). Notons aussi des acteurs comme Nvidia et Apple qui constituent des acteurs de taille.

