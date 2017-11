L’hébergeur Français OVH victime d’une panne géante

Ce jeudi matin, l’hébergeur Français OVH a subit une panne électrique géante, mettant en difficulté plusieurs sites internet en France.

Plusieurs mastodontes du web impactés

Parmi les ténors du web impactés, nous pouvons citer BFM Business, 01net, ou bie nencore Cozy Cloud. Malgré quelques problèmes (messagerie, lenteur des sites), ils restent accessibles, et le PDG, Octave Klaba, a tenu a rassuré ses clients via un tweet, concernant la prise en charge du problème:

Nous avons un souci d’alimentation de SBG1/SBG4. Les 2 arrivées électriques EDF sont down (!!) et les 2 chaines de groupes électrogènes se sont mis en défaut (!!!). L’ensemble de 4 arrivées elec n’alimentent plus la salle de routage. Nous sommes tous sur le problème. — Octave Klaba (@olesovhcom) November 9, 2017

D’après ce dernier, plusieurs de ses centes ont eu des problèmes qui se sont enchainés. C’est le cas notamment d’un de ses centres de données à Strasbourg, qui n’est plus alimenté en électricité depuis jeudi matin, ce qui a entrainé l’arrêt provisoire de ses serveurs ou sonthbergés les sites et serveurs de ses clients. En outre, les groupes électrogènes censés prendre le relais n’ont pas fonctionnés.

Fondé à Roubaix, L’hébergeur compte plus d’un million de clients à travers le monde, et est le plus gros acteur Européen dans ce domaine.

Yvan Dupuy

