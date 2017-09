Infographie: Les entreprises de la « tech » championnes des dépenses en R&D

Chères lectrices, chers lecteurs,

Au coeur de la croissance, nous retrouvons l’innovation, un moteur aujourd’hui incontournable dans de nombreuses entreprises. La dernière étude Factset dévoile que, sur 500 entreprises cotées aux Etats-Unis , les entreprises appartenant au segment de la tech se hissent en tête des investisseurs dans le domaine R&D.

Amazon en tête des investisseurs

Avec 16,1 milliards de dollars d’investit, Amazon reste le roi des investissements en matière de Recherche et développement. Sur la deuxième marche, on retrouve Google et sa filiale Alphabet. Intel pred quant à elle la troisième place du podium avec 12,7 milliards de dollars.

Yvan Dupuy

