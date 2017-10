Google va transformer un quartier de Toronto en smart city

La filiale d’Alphabet Sidelwalks Labs, vient d’annoncer son implantation dauns uneimplication de projet baptisé Smart City. Google a choisi Toronto dans le quartier Quayside situé sur les bords du lac Ontario.

Une tranformation de 50 000M2

Google va transformer près de 50 000 mètres carrésen créant des logements économiques et durables. De nombreuses autres structures sont prévues, tels que des logements écologiques et abordables, des comerces, des centres de recherche et de développement, avec des véhicules autonomes pour désservir ces structures. La firme compte ainsi déménager les 300 salariés de Google Canada dans ce nouveau centre.

Sidewalks labs va investir 50 millions de dollars dans la phase initiale du projet . Erick Schmidt, le président exécutif d’Alphabet a déclaré sur ce sujet:

“Toronto est l’endroit idéal pour qu’Aphabet et Sidewalk Labs fassent quelque chose de percutant qui, nous l’espérons, favorisera de nouvelles idées pouvant être appliquées par des villes du monde entier”

Parralèlement, Toronto checherait à convaincre Amazon d’ouvrir son deuxième siège social Américain, au moment où celle-ci ouvrire un nouveau centre de distribution en région Parisienne.

Yvan Dupuy

