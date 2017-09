Facebook ne modifiera pas la structure de son capital

L’an dernier, Facebook avait évoqué la possibilité de modifier la structure de son capital, pour pouvoir permettre à Mark Zuckerberg de prolonger la durée pendant laquelle il a le controle de la majorité des droits de vote. Finalememnt, elle a annoncé ce vendredi que cette opération n’aurait pas lieu.

Des actions de type « C » non créees

Mark Zuckerberg ontrôle Facebook grâce à des actions de type A (cotées en bourse), mais aussi de type B, qui sont non cotées et soumises à des droites de votes préférentiels (dont il détient plus de la majorité). A l’époque, elle avait évoqué la création d’une catégorie de type C (actions avec dividende distribuées à titre exceptionnel, non assorties d’un droit de vote). La création de ces dernières aurait permis a PDG de financer certaines projets philantropiques.

Mais ce troisième type d’actions ne sera finalement pas crée, ce que Zuckerberg justifie par de bons résultats:

« Depuis un an et demi, Facebook a réalisé de bonnes performances et la valeur de nos titres a crû à tel point que je peux totalement financer nos actions philanthropiques tout en gardant le contrôle des droits de vote pour encore au moins 20 ans »

35 à 75 millions d’actions devraient être vendues dans les 18 mois à venir pour financer ces projets, notamment dans l’éducation ou les sciences, via la fondation de Chan Zuckerberg.

Selon le magazine Forbes, la fortune de Mark Zuckerberg serait estimée à 70 milliards de dollars. La capitalisation boursière atteindrait quant à elle 500 milliards de dollars.

Yvan Dupuy

