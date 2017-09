Facebook mise sur Montréal pour son nouveau centre d’intelligence artificielle

Facebook mise de plus en plus sur l’intelligence articielle, avec notamment l’ouverture d’un nouveau centre dans la ville canadienne de Montréal. Cette ouverture s’accompagne de partenariats avec des universités et instituts célèbres.

Le quatrième centre de la division FAIR

L’annonce a été faite de manière officielle le 15 septembre 2017 par Yann Le cun, le « chief AI Scientist » de l’entreprise. Ce centre de recherche Canadien succède aux centres déjà existant de Menlo Park (Californie), New York City et Paris.

IL sera sous la direction de Joëlle Pineau, professeur à l’université de McGill, qui mène des recherches sur la planification et l’apprentissage appliqués à des cas liés à la robotique, la santé ou les agents conversationnels.

Recruter dans les universités Canadiennes

En nouant un partenariat avec l’université McGill ,l’université de recherches avancées, l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal et l’Université de Montréal, Facebook aura l’opportunité de pouvoir recruter des experts en la matière.

Concernant ce vivier de talents, Facebook déclare:

« Montréal a déjà une superbe communauté académique, un écosystème de start-up passionnant et des politiques gouvernementales prometteuses pour encourager la recherche sur l’IA, a déclaré Yann LeCun. Nous sommes excités à l’idée de faire partie de cette grande communauté et nous avons hâte de collaborer avec tout cet écosystème et de l’aider à prospérer. »

Yvan Dupuy

