David Karp quitte Tumblr 11 ans avoir l’avoir crée

11 ans après avoir crée Tumbr, son fondateur, David Karp, a décidé de quitter la plateforme. A ce titre, il a écrit une lettre à ses équipes directement sur son blog. Lors de la création de cette plateforme, il n’avait que 20 ans. Depuis, ce sont des millions de blogs qui sont hébergés sur la plateforme.

Une décision « personnelle »

«Ma décision intervient après des mois de réflexion sur mes ambitions personnelles, et sans incidence sur mon espoir pour l’avenir de Tumblr ou l’impact que je sais qu’il peut avoir»

En 2013, Tumblr avait été rachetée par Yahoo, elle même rachetée depuis par l’entreprise Verizon. La directrice, Marissa Mayer, a depuis quitté la plateforme. La branche internet de Berizon, baptisée Oath a annoncé depuis une restructuration, avec à la clé la suppression de 560 postes, dans la publicité et l’ingénierie.

Dans un communiqué, Oath a déclaré:

«À peu près quatre mois se sont écoulés depuis l’acquisition de Yahoo! par Verizon, et nous avons apporté ces changements à notre équipe pour aligner davantage notre organisation mondiale sur notre feuille de route pour 2018»

David Karp quittera donc la plateforme d’içi la fin de l’année, et et sera remplacé par Jeff D’Onofrio. S’il n’ pas exprimé les raisons de son départ, il s’est voulu rassurant quant à son successeur:

«Je sais que je quitte Tumblr en le laissant en de meilleures mains que les miennes. Jeff est le plus capable et le plus attentif leader que j’ai jamais connu»

Si tumblr a recontré le succès auprès de ses bloggeurs, elle n’a cependant jamais réussi à se monétiser de manière correcte.

Un défi pour Jeff D’Onofrio ?

Yvan Dupuy

