Vous rêviez d’une brosse à dents connectée ? Oral-B Génius est là

Oral a pensé aux personnes préocuppées par leur soins dentaires, et soucieux de préserver leur dentition, et ce de manière moderne. Exit donc les brosses à dent classiques, et bienvenue à l’Oral-B Génius.

Un véritable assistant personnel du brossage

En tant qu’objet connecté, la brosse à dents se connecte à l’application Oral-B via la technologie Bluetooth. Cette dernière permet de suivre son brossage en temps réel, mais aussi de bénéficier de conseils: temps de brossage recommandé, contrôle de pression sur les gencives, et aussi la fonction smart ring à 360° qui permet de personnaliser son expérience du brossage.

6 modes de nettoyage sont disponibles pour un brossage sur-mesure :

Le mode Standard utilise un mouvement 3D pour un nettoyage quotidien de base.

Le mode Soins des Gencives est doté d’une fonction de massage pour stimuler les gencives en douceur.

Le mode Douceur utilise une vitesse inférieure afin de nettoyer les dents et les gencives tout en douceur.

Le mode Blancheur utilise des vitesses variables afin de polir en douceur et d’éliminer les taches en surface.

Le mode Pro-Clean procure une intense sensation de propreté grâce à un mouvement 3D plus rapide.

Le mode Nettoyage de la langue facilite l’élimination des bactéries sur la langue.

La brosse a dents Oral B Genius est disponible en deux couleurs (noir et blanc)et est équipée d’une batterie haute performance, capable de tenir plus de 12 jours.

Elle est commercialisée au prix de 139,99 EUR.

