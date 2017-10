Rolls Royce donne sa vision des navires autonomes du futur

A Paris, Rolls Royce a présenté sa vision des navires autonomes. Dans ce secteur, la mise en place de tels engins va modifier de manière profonde l’organisation du travail.

Une démonstration de Oskar Levander

Oskar Levander, le Responsable Innovation de l’activité marine est venu a Paris ce 18 octobre. Ce dernier, porte-parole de la firme, a affirmé que des navires controlés à distance devraient arriver sur le marché en 2020, et des versions entièrement automatisées en 2025.

Ce dernier n’a pas donné de détails techniques concernant le fonctionnement de ces derniers, histoire peut-être de préserver ses technologies de concurrents présent. Il s’est par contre appuyé sur des présentations vidéos mettant en scène ces engins. Il n’a cependant pas caché que des contraintes règlementaires restent le principal obstacle à l’avancée plus rapide des projets.

Des navires modulaires

Oskar Levander aborde par la suite la place du personnel de bord dans les différents équipements existant:

« La plupart des équipements actuels sont dédiés au personnel de bord ; l’espace dégagé va permettre d’optimiser le design des navires »

Des portes-contenaires façon « lego » vont donc faire leur apparition, et s’adapter à la demande des clients. En outre, différents modes de propulsion pourront être ajoutés comme le gaz naturel liquéfié ou bien du carburant plus classique.

Il ajoute, concernant les avantages de l’automatisation:

« Nous pensons que l’automatisation et le nouveau design peuvent contribuer à faire baisser les coûts de 20%. Et cela n’est pas dû seulement au fait qu’on n’a plus besoin de personnel de bord. Le navire, délesté des équipements destinés aux humains, sera plus léger ; sans pont fonctionnel, son aérodynamique pourra être améliorée, sa vitesse gérée plus efficacement grâce à la « ship intelligence »

Standardisés, ces nouveaux modules pourront donnés lieu à des échanges sur des marketplaces, et louer sa capacité de transport en fonction du prix à un moment T.

Rolls Royce sera donc un pionnier du changement dans ce domaine ?

Yvan Dupuy

