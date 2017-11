Medtech: Télécom Santé va racheter le réseau social my Hospi Friends

Proposant toutes deux des solutions innovantes dans le domaine de l’e-santé, l’entreprise Bretonne Télécom Santé a décidé de racheter le réseau social My Hospi Friends. Le but premier est de développer et diversifier son offre de services.

Faire des rencontres et réduire l’isolement à l’hopital

Lancé par Laurence Mégard et Julien Artu, My Hospi Friends permet de faire des rencontres lors d’un séjour à l’hoptial, ce afin de rompre l’isolement. Il rapproche ainsi les patients en fonction de leur centre d’intérêt.

Félicité Sébastien Duré, directeur général, et Matthieu Mallédant, président de Télécom Santé ont déclaré sur ce rapprochement:

“Dans notre approche de l’hôpital numérique, il était important pour nous de capitaliser sur ces startups afin d’étendre notre spectre dans l’hôpital. Nous allons dans les mois à venir continuer dans ce sens avec des acquisitions ou des partenariats technologiques et commerciaux.”

Rappellons qu’à la base, Télécom Santé est une entreprise technologique, spécialisée dans l’accompagnement numérique des établissements de santé. Elle propose en outre des solutions de divertissement et de communication (télévision, internet, téléphonie, jeux, etc.), graâce à un écran articulé sur un bras, à porter de main.

