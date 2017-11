Infographie: Digital Baby Boomer qualifie l’utilisation de l’internet par les séniors

Chères lectrices, chers lecteurs,

Selon une étude de Digital Baby Boomer, 7 français sur 10 possèdent un smartphone et un ordinateur, et 8 sur 10 estiment qu’internet contribue à améliorer leur quotidien. Dans sa nouvelle infographie, la société nous dévoile des détails quant à l’utilisation de l’internet par les séniors.

Un panel de 1003 personnes

Réalisée en ligne, l’enquête a été menée auprès de 1003 personnes, agées de 50 ans et plus. 69% des plus de 50 ans estiment passer plus de temps en ligne qu’il y a 5 ans.

Yvan Dupuy

