Les tweets passent désormais à 280 caractères

Après un test lancé en septembre, Twitter compte séduire un plus grand nombre d’internautes, en leur permettant de s’exprimer avec 280 caractères au lieu de 140 jusqu’à présent.

Pour Twitter, les 140 caractères étaient suffisant pour écrire une phrase, mais pas un raisonnement. elle a, à ce titre, effectuée une annonce officielle sur son blog, en donnant son point de vue:

«Notre but était de rendre (l’allongement) possible tout en s’assurant que l’on conservait la vitesse et la brièveté qui font de Twitter, Twitter. En regardant les résultats (du test), nous sommes ravis d’annoncer que nous avons atteint notre but et que nous lançons le changement dans toutes les langues»

Une annonce également faite directement via un tweet:

We’re expanding the character limit! We want it to be easier and faster for everyone to express themselves.

More characters. More expression. More of what’s happening.https://t.co/wBpYdy1K40

— Twitter (@Twitter) November 7, 2017