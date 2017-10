Les sites de cashback : quels avantages pour les consommateurs ?

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le cashback est apparu en France depuis quelques années. Si certains internautes ont été séduits par ce système, d’autres ignorent toujours son existence. Les sites de cashback promettent cependant de nombreux gains aux personnes qui font régulièrement des achats en ligne.

L’essentiel sur le cashback

Le terme « cashback » désigne simplement le fait de recevoir de l’argent en retour de ses achats. Quelques entreprises se sont spécialisées dans ce domaine. En réalité, ces sociétés ont deux cibles. D’une part, elles encouragent les particuliers à rejoindre une communauté d’acheteurs et d’autre part, elles veulent augmenter le nombre de boutiques partenaires. Un site de cashback (à l’instar de http://bfmbusiness.bfmtv.com/operations/lyoness-cashback ) rembourse les personnes qui font leurs courses en ligne auprès des magasins affiliés. Par ailleurs, ces plateformes améliorent les ventes de ces échoppes en attirant de nouveaux clients.

Les consommateurs sont particulièrement avantagés. Effectivement, un certain pourcentage de remboursement est appliqué pour chacun de leurs achats et ce taux augmente progressivement. Ainsi, chacun a la possibilité d’économiser de l’argent. De plus, certains cashbackers récompensent la fidélité des acheteurs en offrant à ces derniers des Shopping Points. Cette monnaie virtuelle peut être dépensée dans des boutiques affiliées afin de faire quelques emplettes.

Comment fonctionne le cashback concrètement ?

Les intéressés doivent tout d’abord s’inscrire à un site de cashback. A cette occasion, ils auront à remplir certains formulaires. Les étapes à suivre sont très simples et cela ne nécessite que quelques minutes d’attention. Au terme de la période de l’inscription, un portefeuille électronique sera donné à l’internaute. Ce dernier doit ensuite l’alimenter avec son compte bancaire puis il s’en servira pour faire des achats. Les remboursements en attente ainsi que toutes les transactions seront enregistrés sur l’interface. Certains cashbackers offrent aussi une carte de payement. Cette dernière sera très utile dans le cas où le réseau regrouperait également des boutiques physiques. Chacun pourra alors faire ses courses dans un magasin proche de chez soi tout en se faisant rembourser.

Choisir un site de cashback n’est pas simple. Les modalités de rétrocession varient d’un cashbacker à un autre. Donc, le particulier doit se pencher sur les offres proposées. Toutefois, il vaut mieux opter pour les plateformes de cashback les plus réputées.

Yvan Dupuy

