Les critères de choix d'une entreprise de portage salarial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le portage salarial est un mode de travail qui séduit aujourd’hui de plus en plus de personnes. Ce régime permet d’exercer en tant qu’indépendant tout en profitant des mêmes avantages qu’un salarié ordinaire. Pour ce faire, il est essentiel de trouver une société de portage adéquate.

Les difficultés pour choisir une bonne entreprise de portage

Le portage salarial rencontre actuellement un franc succès au même titre que l’auto-entrepreneuriat. À cet effet, de nombreuses entreprises se sont lancées dans ce secteur. Dans ces conditions, d’innombrables particuliers ne savent plus à quelle société faire confiance. Bien que ce type d’activité soit très bien encadré juridiquement, quelques firmes malveillantes avancent des formules intéressantes qui peuvent piéger le salarié porté. Elles profitent de la volonté des particuliers d’exercer un métier en totale autonomie pour renflouer les chiffres d’affaires de la société. À part cela, quelques entrepreneurs malveillants ne reversent pas les cotisations sociales et perçoivent frauduleusement une commission plus élevée. Dans ces conditions, il est primordial de comprendre le portage salarial et son fonctionnement avant de choisir un partenaire de confiance. En outre, il faut impérativement considérer les informations énoncées ci-dessous.

Les informations à connaître pour choisir son entreprise de portage

Les frais de gestion sont parmi les premiers chiffres à analyser pour choisir une entreprise de portage salarial . Pour profiter d’une rémunération suffisante, il faut que cette dernière ne prélève pas trop d’argent à chaque tâche facturée. Habituellement, la société de portage prend la moitié de la somme gagnée par la personne portée pour chaque prestation. Dans ce sens, il faut chercher dans la mesure du possible des entreprises qui prennent moins de prélèvement.

Prudence est toutefois de mise à la signature du contrat. Le document cache parfois des clauses non avantageuses pour le futur salarié. Il est souvent plus avisé de consulter un avocat pour analyser cet acte.

