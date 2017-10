E-Santé: 54% des Français seraient favorables à l’utilisation des robots médicaux

Alors que le domaine de l’e-santé est en plein essor, les grands groupes investissent de manière massive dans ce secteur, et les start-ups fleurissent un peu partout, chacune avec des idées bien différentes.

Un marché de 400 miliards de dollars en 2022

400 milliards de dollars, c’est la montant faramineux que devrait atteindre ce marché à l’horizon de 2022. En France, ce dernier connait une croissance de 4 à 7% par an, et pèse 3 milliards d’euros. Harris Interactive a récemment rendu son étude intitulée « Et demain, la santé ? » . il ressort de cette dernière que les Français attendent ce domaine qu’il les aident à guérir des maladies graves, comme le cancer.

Globalement, les Français jugent l’e-santé efficace, pour répondre à différentes problématiques. Ils sont 78% à penser que l’e-santé doit poursuivre son développement. Le domaine du numérique est perçu comme une source d’améliorations, notamment pour le suivi des patients, et leur information. 54% d’entre eux seraient d’ailleurs favorables au développement de l’utilisation des robots, capables d’assurer une assistance au quotidien. 73% d’entre eux pensent que la future médecine permettra de proposer des solutions alternatives permettant de vivre plus longtemps. 9/10 pensent cependant qu’il sera difficile d’envisgaer la guérion complète de maladies graves (cancer ou sida).

1/4 des français sont connetés médicalement

Près de 1 Français sur quatre à déjà utilisé un objet connecté pour se renseigner, ou suivre son état de santé, les hommes et les jeunes se montrant d’avantage entrain à ces démarches (je vous présentais récemment par exemple Dodow, objet connecté contre les insomnies).

On apprend aussi que si, pour 8 français sur 10 la collecte des données en matière de e-santé devient incontournable, 64% se disent inquiets de l’utilisation qui pourrait en être faite.

Globalement donc leur opinion est positive, ce qui permettra d’envisager une espérance de vie plus longue d’içi 2070.

