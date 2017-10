E-Marketer prévoit des recettes publicitaires à la baisse pour Snapchat

Chères lectrices, chers lecteurs,

Alors qu’en septembre 2016, E-Marketer prévoyait 935,5 M$ de recettes publicitaires pour le réseau social Snapchat, celles-ci n’ont finalement atteint « que » 774,1 M$ pour la même période, soit une baisse de près de 17% (-161,4M$).

Des prévisions 2018 à la baisse

Les prévisions pour l’année 2018 annoncent une baisse de la même ampleur. Cependant, même si les recettes publicitaires sont en baisse, la croissance sera toujours au rendez-vous: 90% entre 2017 et 2018 et 85% entre 2018 et 2019.

Yvan Dupuy

