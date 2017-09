Infographie: Combien coûte un consultant digital ?

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 1

Chères lectrices, chers lecteurs,

Maîtriser l’ensemble des technologies digitales semble impossible pour une seule et même entreprise, quelque soit sa taille. De ce fait, le recours à des consultants externes est très souvent la solution envisagée par la plupart d’entre elles, avec des prix variables en fonction des compétences et domaines.

Un gros différentiel en fonction des compétences

Dans la fourchette basse, on retrouve les techniciens réseaux et informatiques (260 eur/jour), et dans la fourchette haute, le consultant en growthhacking (800 eur/ jour). Entre, un « panache » de prix entre différents domaines de compétences. Notons que ces prix sont une moyenne, qui varie en fonction des prestataires. Yvan Dupuy

Enregistrer

Infographie: Combien coûte un consultant digital ? Noter cet article Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 1