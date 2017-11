Infographie: Sprinklr dresse le bilan du black friday a travers les réseaux sociaux

Sprinklr, la plateforme de management de l’expérience client a réalisé une étude sur l’ensemble du web Français du 16 au 25 novembre 2017. Cette année, le black friday a gagné le coeur des consommateur français.

Quatre enseignes du e-commerce en tête

Sans grande suprise, ce sont les produits high-tech et électroménagers qui ont remportés le plus grand succès. Cdiscount demeure l’enseigne la plus médiatique et ayant eu le plus de succès sur le territoire, juste devant Amazon et But. La gente masculine est plus réceptive que la féminine à l’évènement.

Yvan Dupuy

