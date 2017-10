Infographie: Quels pays dépensent le plus en ligne ?

Chères lectrices, chers lecteurs,

Alors qu’à l’approche de Noël, les ventes en ligne vont bientôt être en hausse, et mêm si de plus en plus de Français ont adopté le e-commerce, qui fait partie de leurs habitudes de vie, quels sont les pays les plus actifs en terme de dépenses ?

941 euros pour un cyberacheteur Français

Royaume-Unis, Etats-Unis et Suède sont les pays sur les marches du podium pour ce qui concerne les dépenses des cyberacheteurs, avec respectivement 1639, 1588 et 1270 euros. La France quant à elle se classe cinquième, avec 941 euros de dépenses moyennes.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Enregistrer

Infographie: Quels pays dépensent le plus en ligne ? Noter cet article Noter cet article