Infographie: Interbrand publie sa cartographie des marques les plus puissantes

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

Interbrand avait publié récemment son infographie concernant les 20 marques digitales les plus attractives. Elle publie aujourd’hui une cartographie à plus large spectre des 100 marques les plus puissantes. Il est à noter que les marques de la « tech » se positionnent très bien dans le classement.

Apple, Google et Microsoft sur le podium

C’est la cinquième année consécutive qu’Apple & Google sont aux deux premières places du classement. Notons que Microsoft passe devant Coca Cola sur la troisième marche du podium. Les 5 marques à plus forte croissance sont : Facebook (+48%), Amazon (+29%), Adobe (+19%), Adidas (+17%) et Starbucks (+16%).

Des nouveaux entrant sont sur la cartographie, comme Ferrari (88), Netflix (78), Salesforce (84). En terme de Pays, les Etas-Unis dominent devant l’Alllemagne et la France (3ème). Les marques de l’hexagone représentées sont Louis Vuitton, Hermès, Axa, L’Oréal, Danone, Cartier, Dior et Moët & Chandon.

Yvan Dupuy

Infographie: Interbrand publie sa cartographie des marques les plus puissantes Noter cet article Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0