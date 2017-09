Infographie: 7 choses surprenantes qui vont changer avec le Big Data

L’utilisation de plus en plus importante du big data par les sociétés ces dernières années est désormais une réalité incontournable. Selon une récente étude, le nombre de données numériques double tous les deux ans. Le traitement, l’analyse, le stockage et le decryptage de ces mégadonnées constituent donc un enjeu fondamental pour les entreprises.

Le Big Data: Un enjeu économique et scientifique

Dans un récent Tweet, Méthode Scientifique nous dévoile d’ailleurs tout l’enjeu économique et scientifique du big data:

On se doute donc que cette technologie va impacter de nombreux domaines, mais de quelle manière ? Market Inspector et son infographie nous dévoile quels sont les principaux segments impactés par ces changements:

Yvan Dupuy

