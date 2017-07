Yoopies achète l’anglais Find A Babysitter et lève 4 millions d’euros

La plateforme de Babysitting et de services Yoopies annonce le rachat de Babysitter, et lève la somme de 4 millions d’euros. Grâce à cette nouvelle acquisition, elle va pouvoir conquérir un nouveau marché et de nouveaux utilisateurs.

La garde d’enfants mais pas uniquement

Fondée en 2012 par Benjamin Suchar et Jessica Cymerman, Yoopis met en relation les parents et les babysitter, mais pas uniquement. Elle propose également d’autres services comme la garde d’animaux, l’assistance aux personnes agées ou bien encore le ménage.

Pour l’heure, la start-up est disponible en France, en Espagne, en Italie, en Belgique et en Suisse. Grâce à cette levée de fonds effectuée auprès de Runa Capital et Xange, elle pourra automatiser les aides gouvernementales pour chaque pays, afin d’éviter les contraintes administratives lors de l’embauche de babysitters ou d’aides à domicile.

Elle compte également développer son nouveau concept Yoopiesatwork qui offrira une gamme de nouveaux services dès la rentrée prochaine. Benjamin Suchar explique à ce sujet:

“YoopiesAtWork offrira de nombreux services pour alléger le quotidien des salariés, du pressing à domicile aux coachs sportifs en passant par des conseils santé ou encore des massages pour leur relaxation”

Concernant l’acquisition de Find A Babysitter, un nouveau marché de 800 000 utilisateurs sera à porter de mains, et permettra de créer des ponts à travers l’Europe pour se développer notamment en Allemagne.

Yvan Dupuy

