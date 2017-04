XL Africa, le nouvel incubateur lancé par la Banque Mondiale

Qui auraient pensé à des start-up dans le milieu subsaharien, il y a de ca quelques années ? C’est pourtant aujourd’hui une réalité. La Banque Mondiale a en effet décidé de lancer son nouvel incubateur baptisé Africa XL

Un incubateur éphèmère ?

Alors que ce programme propose de réaliser des opérations financières allant de 250 000 à 1,5 million de dollars, sa durée de vie sera relativement courte. Il devrait en effet durer 5 mois, et incuber environ 20 start-ups. Un mentorat se aussi proposé aux entrepreneurs dont la candidature sera retenue.

XL Africa servira aussi de relais entre ces entreprises et les investisseurs potentiels. Ce système devrait également aux services liés aux nouvelles technologies d’ouvrir des possibilités au niveau transfrontalier, de se constituer en écosystème intégré ou de répondre aux marchés régionaux.

Les organisateurs ont donc opté pour l’Afrique du Sud et plus précisément le Cap pour les échanges entre les différents partenaires. Afria XL encadrera donc la vingtaine de start-ups en mode « pipeline » prêtes à financer ou à apporter des opportunités d’investissement d’acteurs régionaux et internationaux.

Yvan Dupuy

