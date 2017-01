Worldcoo, la start-up Espagnole qui veut intégrer le don social au e-commerce

Intégrer du don social au e-commerce est donc l’idée folle et géniale de la start-up Espagnole Worldcoo. Basée à Barcelone, cette dernière est née de l’idée d’anciens membres d’ONG, Aureli Bou, (à gauche), et Sergi Figueres Moret.

Intégrer le don au e-commerce de manière exponentielle

Intégrere un bouton de dons sous le panier d’achats des internautes est donc l’idée de Worldcoo. Faire un don à une ONG sans quitter le site, et en seulement quelques clics est donc devenu possible.

Worldcoo a donc beaucoup de travail pour développer des partenariats avec les différents sites de e-commerce, et on sait qu’il sont nombreux. En Espagne, son widget est intégré à plusieurs grands sites commerçants comme MeQuedoUno, mais aussi à des sites de banques, d’opérateurs télécoms (Telefonica) ou de clubs de football (Valence). Quelques clients commencent aussi à être intégrés en France.

L’intégrité en premier lieu

Wordlcoo vérifie avant tout où va l’argent distribuer pour les dons via les sites de e-commerce. Et, Parmi les organisations soutenues figurent notamment le Haut Commissariat aux réfugiés de l’ONU, l’Institut Jane Goodall, Oxfam ou encore Save the Children.

Une centaine de programme et d’organisation ont donc été déjà financé de la sorte, de la part de donateurs dans plus de 35 pays. En 2017, la start-up compte accélérer le développement de son implantation, avec en premier l’Europe, la France et l’Allemagne.

« Notre objectif est de devenir le leader mondial du genre, afin de pouvoir imposer des standards », affirme le patron de Worldcoo.

Yvan Dupuy

