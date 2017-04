Travelcar rachète TripnDrive et ses 50 000 clients

Juste avant son lancement officiel aux Etats-Unis, Travelcar annonce le rachat de son concurrent Tripndrive. Une acquisition qui va lui permettre de bénéficier d’une base de 50 000 clients, mais aussi d’un large réseau de parkings et d’hotels.

Une opération juste après sa levée de fonds

Travelcar s’offre TripnDrive juste après sa récente levée de fonds de 15 millions d’euros. La société n’a pas souhaitée communiquer sur le montant de son acquisition, mais on sait d’ores et déjà que les 8 salariés de la société conserveront leur poste et seront intégrés dans les équipes.

Concernant cette acquisition, Lofti Louez, le confondateur déclare: “L’équipe de Tripndrive a mis en place un maillage très complémentaire au nôtre. En proposant aux salariés de TripnDrive de nous rejoindre, nous misons sur leur connaissance du secteur et leur savoir-faire pour prolonger l’aventure de l’autopartage et faire de TravelCar un champion mondial.”

Actuellement, Travelcar compte 350 000 usagers et un réseau de 200 agences dans 13 pays d’Europe. Elle ouvre cette semaine son service dans les villes de Los Angeles et San Francisco. Elle propose aux voyageurs une solution de parking dans les aéroports, gares, centre-villes en échange de la location d’un véhicule.

Yvan Dupuy

