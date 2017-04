Starther lance une plateforme pour aider les femmes à postuler dans la tech

En association avec « Welcome to Jungle », la jeune pousse starther viennent de lancer en partenariat une plateforme d’offres d’emploi. Cette dernière est destinée à favoriser la mixité.

Une plateforme orientée dans le domaine tech

Lancée sous le nom de girls in tech en 2010, cette dernière est devenue starther. Cette dernière vise donc à favoriser la présence des femmes dans le domaine des nouvelles technologies. A ce titre, elle vient de créer un job board (site dédié aux offres d’emplois).

Joanna Kirk, co-directrice de StartHer, déclare:

« Nous sommes régulièrement en contact avec des acteurs de l’écosystème. Or, ils ont du mal à trouver des profils de femmes, et ce n’est pas un manque de volonté de leur part. Nous nous sommes dit chez StartHer qu’une première étape serait de relayer ces offres sur notre propre communauté. On le faisait déjà ponctuellement, par exemple sur Twitter, là c’était l’occasion de faire quelque chose de plus régulier. »

Dès lors, la structure se tourne vers Welcome to the Jungle, qui se présente comme un guide connecté de la recherche d’emplois:

Jérémie Clédat et son équipe chez Welcome to The Jungle étaient déjà engagés dans les questions de parité, nous nous sommes donc associés dans un partenariat pour créer une plateforme de partage d’annonces », raconte Joanna Kirk.

Starther vérifie par la suite les entreprises qui souhaitent publier des offres, qui sont attachées à certaines valeurs, comme la parité. Elles doivent , si elles veulent y participer, signer une charte d’engagement pour la mixité en entreprise, avec notamment une égalité des salaires entre hommes et femmes, et bien évidemment le refus du machisme.

A l’heure actuelle, près de 90 offres ont déjà été publiées, depuis son lancement le 25 avril 2017 aux alentours de 11 heures.

Yvan Dupuy

