Start-Track, la start-up du sport qui intéresse les mutuelles

Chères lectrices, chers lecteurs,

Start-Track aurait-t-elle trouvée le mode d’emploi de séduction des mutuelles ? Probablement, d’après les premiers résultats de la start-up de hugo hurtado. Cette dernière a en effet eu l’idée de développer un coach sportif personnalisé, reposant sur un algorythme d’entrainement des astronautes du CNES.

Proposer une activité totalement adaptée

L’idée de la start-up est donc une adapatation maximale au profil de l’utilisateur, et notamment ses capacités physiques de santé. Un suivi de l’activité par cardiofréquencemètre, la prise en compte des conditions météorologiques et topographiques font parties du voyage.

Hugo Hurtado, son fondateur déclare:

« Adaptée à la marche, à la course à pied et au vélo, l’application permet de préparer de façon optimale ses parcours, en fonction de son état de santé, du temps et du terrain »

L’utilisateur pourra également recevoir des notifications sur son mobile, en cas de conditions météorologiques ou topographiques trop difficiles. La commercialisation de l’application étant prévue pour le premier semestre 2017, start-track finit à l’heure actuelle ces dernières phases de tests.

Une clientèle orientée santé: les mutulles

C’est le marché de la prévention et de la rééductation que la start-up vise en premier lieu.

« Les mutuelles, dans le cadre des nouvelles directives sur la prévention liée à la santé publique, sont particulièrement intéressées », souligne Hugo Hurtado

Plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs choisi de participer aux tests menées par la start-up. L’idée est de pouvoir proposer une adaptation maximale de l’activité, même pour des pathologies comme le diabète, l’asthme, le surpoids, ou bien encore l’obésité.

Autant dire que l’algorythme utilisé par la start-up pour proposer ces activités sportives est de référence, puisqu’il s’agir de celui du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES).

« Un algorithme qui combine pas moins de 30 données physiologiques et 30 paramètres environnementaux, quand la plupart des produits sur le marché ne permettent d’intégrer qu’à peine une dizaine de paramètres », insiste Hugo Hurtado

L’entreprise co-fondée par Hugo Hurtado, Anaïs et Roxane Balor a d’ailleurs décrochée le prix de e-santé 2015 et a été accuillie dans une pépinière d’entreprise de Castres.

Prochainement, une levée de fonds de 250 000 euros sera effectuée, afin d’effectuer la commercialisation du produit.

Bravo à cette jeune équipe pour ces débuts prometteurs.

Yvan Dupuy

