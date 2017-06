Sport Business Lab est le nouvel incubateur pour les sportifs de haut niveau en quête de reconversion

Chères lectrices, chers lecteurs,

Ayant des locaux en plein coeur de Paris, le nouvel incubateur Sport Social Business Lab est destiné aux sportifs de haut niveau en quête de reconversion. Il accueillera majoritairement des projets liés à l’environnement ou au social.

Déjà 10 start-ups incubées au départ

Pour son lancement, Sport Business Lab a choisi de lancer 10 start-ups qui pourront travailler au sein de ce nouvel incubateur. Une démarche effectuée entre autre dans le cadre des jeux olympiques de 2024, avec la présence notamment d’Etienne Thobois, directeur général du Comité Paris 2024.

Présent lors de l’inauguration, on retrouve aussi Nicolas Hazard, fondateur du consortium mondial pour une économie durable INCO et Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix et fondateur du Yunus Center. Les autes partenaires du projet sont la ville de Paris, mais aussi la MAIF.

Cet incubateur permettra aux sportifs en reconversion d’être encadrés par des experts dans différents domaines, avec notamment un suivi stratégique mais aussi des formations.

Les candidats devront présenter leur projet lors d’une traversée en bateau du canal de l’Ourq, et pticher sur leur projet pendant environ trois minutes.

Les projets sportifs sélectionnés sont:

–Abdoulaye Ndiaye – Académie YouNus (ancien basketteur professionnel)

–Sandra Ribeiro et Marie Ribeiro – Perfe’o (perchistes de haut niveau)

–Loïc Gosselin – Entreprise gagnante (Judo)

–Gaëtane Thiney – Botoano (Footballeuse)

–Nicolas Douchez – Ezee (Footballeur)

–Eva Roche – Athlète-Avenue.com (Kayakiste)

–Ugo Legrand, Adrien Bourguignon, Julien Ottaviani et Antoine Jeannin – Yogowo (Judo)

–Hubert Auriol – 80 Day Race (Pilote auto)

–Marc Bultez – La recyclerie sportive (Judo)

–Gaël Levavasseur, Xavier Chapel, Pierre Levavasseur et Olivier Hellard – Score n’co (Volleyball)

Souhaitons leur donc de la réussite dans leur nouvelle carrière.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Noter cet article