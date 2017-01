Spécialiste de la sauvegarde de données, la start-up Ugloo lève 1,25 million d’euros

Le spécialiste de la sauvegarde de données sur poste de travail (hors datacenters) Ugloo annonce une levée de fonds de l’ordre de 1,25 million d’euros. Elle a pour objectif de développer son technique et commerciale, en souhaitant notamment se développer en Europe.

Deux investisseurs majeurs

Pour cette première levée de fonds, Ugloo a bénéficiée de l’aide deux investisseur principaux: Picardie Investissement (250 000 euros), et Cap Decisif (1 M€). Un succès, après une création en 2014 à Paris. Grâce à son concept, les entreprises n’ont pas à prévoir d’investissements dans un datacenter ou un service de cloud pour l’archivage de données.

Son fondateur, Chrisophe Lair déclare: “Nous proposons une alternative à l’achat de baie de stockage ou de service d’archivage dans le cloud. Les données sont fragmentées puis les fragments sont stockés, non pas sur des serveurs du datacenter, mais sur les postes de travail de l’entreprise. Ceci offre une solution plus économique, plus pérenne et plus écologique puisque nous utilisons les équipements déjà existants.”

Une technologie protégée par un brevet international

Issue de l’université de Picardie à Amiens, cette technologie est, selon son fondateur, une exclusivité mondiale, protégée par un brevet international. Elle possède déjà une cinquantaine de clients en France, mais aussi au Maroc et en Espagne.

La levée de fonds devra donc permettre de finaliser l’offre technique, mais aussi d’étoffer les équipes commerciales, pour étendre l’offre à d’autres pays. Notons que la start-up compte à l’heure actuelle 18 employés.

Une seonde levée de fonds dans 18 mois

“Nous travaillons sur l’extension de notre solution à l’exploitation des capacités de stockage des box internet” déclare Monsieur Laire. Une perspective qui nécessitera , à l’horizon des 18 mois à venir, une nouvelle levée de fonds.

Les Etats-Unis font également parti des projets de la société: “Aujourd’hui, nous servons comme clients essentiellement des PME et ETI, explique-t-il. Nous voulons nous appuyer sur ce marché en Europe d’un potentiel de 300 millions d’euros pour crédibiliser notre solution, avant d’attaquer les grands comptes et le marché américain.”

Souhaitons donc à Ugloo un bon développement.

Yvan Dupuy

