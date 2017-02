“RATP Capital Innovation” le fonds d’investissement pour les start-ups de la RATP

Chères lectrices, chers lecteurs,

La RATP souhaite se positionner comme un acteur majeur et incontournable concernant les nouvelles mobilités. Ell es’est récemment lancée dans l’exploitation des données en temps réel, et à l’essai de navettes autonomes. Multipliant les collaborations avec différentes start-up, elle a décidé de créer un fonds d’investissement spécifique baptisé “RATP Capital Innovation”.

Aider les start-ups à se financer

Ce fonds sera princiapelement destiné à aider les start-ups à se financer. Un début qu’il effecturera avec un montant de 15 millions d’euros de dotation.

Nathalie Leboucher, directrice Stratégie, innovation et développement du groupe a ainsi déclaré sur cette nouvelle entité:

“Nous aurons une approche prudente, avec un objectif de croissance maîtrisée, et donc un certain besoin de rentabilité. On va cibler nos partenariats et nos investissements pour qu’ils soient vraiment créateurs de valeur.”

Concrètement, le fonds fonctionnera en investissant directement dans les start-ups, mais également en investissant dans différents fonds d’investissements thématiques. Il rejoint d’ailleurs les grands groupes réunis dans le fonds “Paris Saclay” qui finance des start-up innovantes issues du cluster technologique du plateau de Saclay, dans les Yvelines et l’Essonne.

Elle va consacrer également aux start-ups un guichet unique spécifique (“guichet unique start-up”) pour mieux accueillir les porteurs de projets.

Contact: startup@ratp.fr

Bravo à la RATP pour cette initiative.

Yvan Dupuy

