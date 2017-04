Pitchy lève 4 millions d’euros pour coacher les entreprises dans le développement de leurs vidéos

Editrice de logiciels vidéo professionnels, la start-up Pitchy annonce une levée de fonds de l’ordre de 4 millions d’euros, auprès de Seventure Partner et du Fonds Ambition Numérique géré par Bpifrance. En 24 mois, la société a crée 200 000 vidéos pour le compte de professionnels.

Objectif: accélérer son déploiement

Grace à cette levée de fonds, la jeune pousse va pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités, et accélérer son déploiement pour proposer de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. En développant ce logiciel, elle compte le rendre accessible pour de nouveaux usages, et élargir donc sa clientèle.

Pour les fondateurs de Pitchy, Lionel et Benjamin Chouraqui, il lest important de pouvoir permettre aux clients la création de vidéos d’une manière rapide, simple, et moindre cout.

Acutlellement, la start-up travaille pour 1/3 des entreprises du CAC 40, avec des noms de sociétés comme Thales, Total, mais aussi des sociétés publiques, comme le ministère de l’intérieur. Les secteurs concernés quant à eux sont très larges, comme la banque , l’assurance, la formation, ou bien encore le retail.

Yvan Dupuy

