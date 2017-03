Ouiteam lève 1 million d’euros pour son développement commercial

Créee en aout 2015, la plateforme de gestion de détachement de personnel Ouiteam annonce une levée de fonds d’1 million d’euros, afin d’étendre et développer son offre commerciale. Parmi les investisseurs, on retrouve Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel, Christophe Courtin, PDG de Santiane et le fondateur de Talentsoft, Jean-Stéphane Arcis.

Un système reposant sur un algorythme complexe

Le concept de Ouiteam gère les surrefectifs de personnel, en effectuant des transferts vers un autre site. IL fait matcher un besoin urgent, avec un collaborateur à proximité, et disponible. Selon Quentin Guilluy, directeur général de OuiTeam, l’un des quatre cofondateurs: « Il s’agit de répondre à des détachements de quelques jours en moyenne ».

Offrir une flexibilité maximale avec une disponibilité immédiate est donc au coeur de Ouiteam, et des services qu’elle offre. Exit donc le recours à l’intérim classique, aux CDD qui sont souvent des solutions couteuses pour les entreprises qui les adoptent. Ainsi, la société prétend apporter une solution qui réduit les coûts de recrutement sur une fourchette de 10 à 30%.

“Chaque détachement en interne va annuler un appel à un intérimaire ou à un extra » argumente en matière Quentin Guilluy. Le salarié n’est quant à lui pas lésé et s’y retrouve financièrement, car pour chaque détachement, il touche un sytème de primes supplémentaires.

En terme de monétisation, la start-up fonctionne avec un sytème d’abonnements mensuels, versés par les groupes utilisateurs. pour l’heure, elle a déjà séduit de grands acteurs de l’hotellerie restauration, comme par exemple AccordHotels, Groupe Flo, Elior, Sodexo …Des discussions avec d’autres secteurs seraient en cours, avec notamment le BTP, la grande distribution, ou bien encore les crêches privées.

Grâce à cette levée de fonds, Ouiteam compte continuer à travailler sur le développement de son algorythme, mais aussi et surtout étendre son offre commerciale.

Bravo à elle pour cette inititative.

Yvan Dupuy

